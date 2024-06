Camogli: giro delle Alpi in monoruota da Lienz a Ventimiglia

L’idea nasce a Camogli. Fabio Borgarelli, Paolo Binelli, Sergio Girodo, Gianni Scoglia, Silvio Tonda, Gianni D’Ambrosio. Questo il gruppo di sportivi che si accinge a compiere l’impresa del giro delle Alpi in monoruota elettrico: da sabato 22 a domenica 30 giugno percorreranno 1.348 chilometri (29.400 metri di dislivello) in 9 tappe con partenza dalla cittadina austriaca di Lienz ed arrivo a Ventimiglia coprendo in media 150 chilometri al giorno.

L’impresa segue quella del giro d’Italia compiuta lo scorso anno ed è propedeutica a testare la macchina organizzativa in vista del giro d’Europa 2025 (dall’Italia a Capo Nord).

