Chiavari: il nuovo giallo di Valria Corciolani

Garbatamente sollecitata da Paola Pastorelli, ieri pomeriggio a Calata Ovest ha presentato il suo ultimo libro, “Abbaiare alla luna”, Valeria Corciolani, la feconda scrittrice chiavarese. Naturalmente si tratta di un giallo, ma non uno di quei gialli usa-e-getta che dimentichi dopo pochi minuti dall’aver scoperto l’assassino. In reltà si tratta di un romanzo, cioè di un’opera in cui ambienti e personaggi sono così prossimi alla realtà che sono pronti per essere oggetto di una nuova narrazione. Possiamo definirlo un noir ma con molti spiragli di luce, come piace a Valeria.

