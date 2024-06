Cinghiali nel savonese, Osa: “Esecuzioni inutili e crudeli”

Savona. “Continua senza sosta il massacro di cinghiali, cuccioli ed adulti, presenti negli abitati e catturati in gabbie: nei giorni scorsi è accaduto a Spotorno, con due femmine ed i loro sette cuccioli. Sono ormai più di mille, in meno di un anno, gli animali barbaramente “passati per le armi” dalla polizia regionale su richiesta dei sindaci. Hanno iniziato i comuni di Sassello ed Alassio, poi le Albissole, Quiliano e Varazze, seguiti da Savona ed un’altra decina di comuni dell’entroterra e della costa”.

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) continua a denunciare le catture e le uccisioni degli ungulati sul territorio provinciale.

