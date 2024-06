 Consiglio comunale di Lerici ha approvato il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, P.E.B.A., è uno strumento individuato dalla normativa italiana per eliminare le barriere architettoniche a livello comunale. Tutti i cittadini devono avere accesso a tutti i servizi di cui la comunità dispone, senza creare distinzioni o separazioni di genere o di abilità. “Il concetto che vogliamo passi con l’approvazione di questo nuovo piano è che l’eliminazione delle barriere architettoniche non è destinato solo ad una parte della popolazione, anzi è un provvedimento di eguaglianza. Ogni cittadino che sia una mamma col passeggino, un disabile o un anziano, deve poter avere accesso agile a qualsiasi luogo” spiega Alessandra Di Sibio, assessore alle politiche sociali che continua: “E’ importante essere vicini a tutti con un’attenzione empatica che per noi amministratori significa mettersi nei panni dei cittadini, dalla mamma all’anziano appunto; per questo motivo siamo partiti anche con altri provvedimenti come i parcheggi rosa dislocati su tutto il territorio”.

Grazie ad un semplice questionario reso pubblico lo scorso anno, ed alla collaborazione tra le associazioni di rappresentanza e gli uffici tecnici e delle politiche sociali, Lerici è stata mappata per poter fare una valutazione obiettiva delle difficoltà che s’incontrano sul territorio. Queste criticità sono state elencate nel piano, redatto tramite incarico da consulenti esperti, e sono state suddivise per priorità e pianificati gli interventi nei prossimi anni. “Attenzione prioritaria è stata data agli edifici scolastici, con la progettazione e realizzazione degli ascensori al plesso Poggi, Mantegazza e Garibaldi” spiega Marco Russo, assessore ai lavori pubblici del Comune di Lerici che continua: “Gli interventi in programma per questa prima fase riguardano tutto il territorio e sono: la rampa per accesso agevolato alla spiaggia della Venere Azzurra che ormai partirà a fine stagione, su un progetto elaborato dagli studenti dell’istituto Cardarelli, che da sola vale 180mila euro; l’eliminazione dei dislivelli lungo il tratto di passeggiata tra Piazza Tarabotto e Piazza Garibaldi nell’ambito dei lavori di riqualificazione della passeggiata ed infine il posizionamento della segnaletica con pannelli tattili a palazzo comunale, nella biblioteca, a teatro e negli ambulatori Asl, per un totale di 50mila euro di investimento. Futuri investimenti riguarderanno il Parco Shelley, i parchi giochi, ed il palazzetto dello sport”.

Questo piano è stato redatto tenendo presente quello che era già stato realizzato negli anni, e integrato delle necessità mancanti emerse in fase di studio. E’ possibile consultarlo per intero sul sito del Comune di Lerici.

L’articolo Consiglio comunale di Lerici ha approvato il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche proviene da Città della Spezia.

