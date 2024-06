Diritto e giustizia in Italia, incontro dell’Anpi a Le Grazie

Un’occasione di approfondimento per tutti gli appassionati di storia e diritto. Giovedì 21 giugno alle 21 presso la Sala Esperia in Via Libertà 109 a Le Grazie, si terrà un incontro intitolato “Diritto e Giustizia in Italia nel periodo 1922-1950”. L’evento vedrà come relatore Vinicio Ceccarini, noto esperto e studioso della materia. L’iniziativa offrirà una panoramica dettagliata sulle normative e le riforme che hanno caratterizzato uno dei periodi più complessi e controversi della storia italiana. Il relatore illustrerà inizialmente lo Statuto Albertino, la costituzione concessa da Carlo Alberto di Savoia nel 1848, e la sua evoluzione durante l’era fascista.

Tra i principali argomenti trattati, si parlerà del Regio Decreto Legge (RDL) del 24 dicembre 1923, n. 2263, che ridefiniva le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo. Verranno inoltre esaminate la legge del 31 gennaio 1925, n. 109, che conferiva al potere esecutivo la facoltà di emanare norme giuridiche, e la legge del 4 febbraio 1926, n. 237, che istituiva la figura del Podestà e della consulta municipale nei comuni con meno di 5.000 abitanti, poi estesa a tutti i comuni. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla legge del 25 novembre 1926, n. 2008, con i provvedimenti per la difesa dello Stato, e alla nuova codificazione giuridica introdotta durante il regime fascista. Saranno inoltre discussi il ruolo del Gran Consiglio del fascismo e le leggi razziali, che hanno segnato una delle pagine più buie della storia italiana.

L’incontro è promosso dalla sezione Anpi di Porto Venere e promette di essere un momento di riflessione e approfondimento, utile non solo per gli studiosi e gli appassionati di storia, ma anche per tutti coloro che desiderano comprendere meglio le radici storiche e giuridiche dell’Italia contemporanea. L’ingresso è libero e aperto a tutti.