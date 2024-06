Elisoccorso, la denuncia di Usb: “Due giorni senza il servizio per carenza di personale”

Genova. “Ancora una volta l’elisoccorso ligure svolto dai vigili del fuoco in convenzione con la Regione Liguria ha subito uno stop di due giorni: il 13 e il 14 giugno per mancanza di pilota operativo”. Lo denuncia il sindaco di base Usb in una nota stampa diffusa in matinata.

“Le carenze organiche del reparto, evidenziate da più di 10 anni, non sono mai state colmate dall’amministrazione: sono stati infatti indetti numerosi concorsi da pilota nel passato ma evidentemente Genova è stata penalizzata ulteriormente nelle assegnazioni rispetto ad altri reparti, nonostante la convenzione di elisoccorso fosse ritenuta un fiore all’occhiello del Corpo Nazionale. Infatti, molti piloti di altri reparti si rendono disponibili volontariamente per sopperire alle carenze “genovesi”, trascorrendo periodi di missione al reparto ligure dove si fa quotidianamente attività di soccorso, missioni che l’amministrazione spesso e volentieri non autorizza con motivazioni poco giustificabili”.

