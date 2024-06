Gamin, la religione e la gerarchia

In un numero della rubrica uscito a Pasquetta quest’anno caduta il 1° di aprile, ho accennato ai pesci che si giocano in quel giorno dicendo di un articolo di Gamin del 2 aprile 1892 in cui quel manigoldo parla degli scherzi tirati in città nell’occasione. Tuttavia, non saprei dire se questi pesci fossero veri o solo delle fake news inventate dal Gran Vilain per denigrare l’autorità cittadina e soprattutto Paita di cui era imminente il ritorno sulla massima poltrona cittadina. E siccome non si è mai monelli fino in fondo, l’Ubaldo scrive anche che il pesce d’aprile era stato inventato da Gesù Cristo con la storia della moltiplicazione dei pesci.

Ritorno su questo argomento perché una lettrice mi ha chiesto dei chiarimenti al proposito. Al miracolo Mazzini dedicò un sonetto della raccolta A Passion do Signoe, il settimo dei trenta che compongono la silloge in cui immagina che un buon parroco spieghi i Vangeli a due suoi fedeli. In questa poesia che porta come titolo il solo numero ordinale, Mazzini sembra avere dimenticato l’affermazione di appena due anni prima. Al di là dell’intonazione satirica con cui il ragazzaccio vuole portare a dimensione terrena il mistero religioso per farlo meglio comprendere, l’unica esagerazione consiste nel dire che i pani diventarono fugassa, forse perché la focaccia al posto del pane erano il lusso prezioso che ogni tanto si concedevano i suoi concittadini.

