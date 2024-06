Gervasio (Rari Nantes Savona): “Siamo all’anno zero per squadra, secondo lotto della piscina e rapporti con la città, pronti ai prossimi venti anni”

Savona. Giuseppe Gervasio, vice presidente e direttore sportivo della Rari Nantes Savona (per definirne le cariche ufficiali, ma in realtà è, come noto, molto di più), traccia con lucidità il futuro della massima espressione dello sport savonese. Lo fa a tutto campo, esprimendo intanto una soddisfazione forse mai percepita in tanti anni, dagli aspetti sportivi al completamento del secondo lotto della piscina, dai rapporti con l’amministrazione comunale a quelli con il territorio e i tifosi, dal rafforzamento della compagine dirigenziale alla ricerca di sponsor.

Fa capire che, dopo tanti successi, siamo all’anno zero, quello della rifondazione sull’onda del secondo posto in campionato e conseguente piscina Zanelli di nuovo piena zeppa. Immagina un coinvolgimento ancora maggiore di tutta Savona (qualcosa da definire anche meglio rispetto a una sorta di azionariato popolare), fino a spingersi a pensare a una Rari così a posto da poter addirittura fare a meno di lui, cognome Gervasio e nome Giuseppe. Ecco che cosa ci ha detto, come anticipato con qualche sorpresa.

