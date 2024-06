Giornata europea contro la stanchezza degli autisti: il volantinaggio a San Benigno

Genova. Il prossimo 17 giugno dalle ore 10 alle ore 12.30 presso il Varco di San Benigno si terrà a Genova un volantinaggio in occasione del Driver Fatigue Day, Giornata europea contro la stanchezza degli autisti che si celebra il 21 giugno. Il volantinaggio di Genova è uno dei principali appuntamenti in Italia per questa giornata dedicata agli autisti di camion e di pullman.

L’obiettivo dell’ETF (European Transport Federation) che comprende oltre 200 sindacati nazionali dei trasporti provenienti da più di 40 paesi è quello di sensibilizzare gli autisti sui loro diritti e soprattutto sulla stanchezza al volante che può mettere in pericolo altri autisti e viaggiatori su strade e autostrade. Al centro delle rivendicazioni anche aree attrezzate per il riposo e rivendicazioni anche per le autiste donne.

