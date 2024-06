La Cairese è in Serie D, Boschetto: “Chiamato per questo, missione compiuta”

Terni, 16-06-2024. Un sogno che diventa realtà per i tifosi, dai più piccoli ai più grandi, un obiettivo da spuntare per la proprietà gialloblù. Insomma, a Cairo Montenotte è tempo di festeggiare e la gente ha percepito tutto questo entusiasmo ed ha voluto partecipare. Tantissima affluenza valbormidese in Umbria grazie ai pullman messi a disposizione dalla società. Un lungo viaggio tra andata e ritorno che ha avuto un lietissimo fine: a 33 anni dall’ultima volta, la Cairese è in Serie D.

Boschetto, “normal one”: “Chiamato per questo, missione compiuta”

» leggi tutto su www.ivg.it