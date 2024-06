Maxi tamponamento in galleria della A12: sei mezzi coinvolti. Code e disagi verso Genova

Genova. Incidente questa sera sulla A12 tra Rapallo e Recco in direzione di Genova, dove, all’interno di una galleria, sei auto sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento che per diversi minuti ha di fatto bloccato l’intenso flusso veicolare del rientro.

Immediato l’intervento in forze dei mezzi di soccorso con medici del 118 che hanno prestato assistenza alle persone rimaste coinvolte nel maxi tamponamento, nessuna per fortuna in maniera grave. Non si registrano ricoveri se non l’accertamento per due bambini, trasportati in codice verde al Gaslini di Genova.

