Miss Mondo Italia 2024, c’è anche la spezzina Lisa Signoriello: “Esperienza bellissima”

“Stasera è il grande giorno, la finale è sempre più vicina”. Il grande sogno di Lisa Signoriello parte da lontano e adesso non è ancora il tempo di aprire gli occhi. Questa sera ci sarà anche la 22enne nativa di Fano ma spezzina da tutta una vita (“precisamente di Follo”), come lei stessa tiene a precisare, fra le Top 25 di Miss Mondo Italia 2024 che si contenderanno fascia corona e diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss World. Lo show finale si tiene a Gallipoli in una sorta arena multimediale, calata nel contesto unico ed originale dell’Ecoresort Le Sirenè, tra il parco terrestre di Punta Pizzo, la grande piscina della struttura turistica e la bianca spiaggia ed il mare turchese della cittadina salentina. A presentare la serata finale sarà la show girl Giorgia Palmas che in passato si è aggiudicato proprio il titolo di Miss Mondo.

Tornando alla “nostra” Lisa, diploma al Liceo Artistico Cardarelli di cui certifica anni meravigliosi, esperienza universitaria all’accademia di belle arti ad Ancona, corso Fashion Design, poi un problema di salute l’ha fermata e riportata in città con l’umore sotto ai piedi: “Non mi sentivo realizzata, mi sono sentita sola e incolpata tante volte guardandomi allo specchio per non essere riuscita a portare a termine i miei studi, che mi avrebbero probabilmente permesso di realizzare i miei sogni”. Tutto da rifare, insomma: “Ho iniziato a lavorare in una ditta che si occupa di logistica e spedizioni. Per quanto mi piacesse il mio lavoro e soprattutto l’ambiente, avevo bisogno di uno stimolo, qualcosa che mi facesse sentire viva e quindi a novembre 2023 inviai la mia candidatura a Miss Mondo Italia, concorso celebre e famoso in tutto il mondo che ha compito i suoi 20 anni proprio ora”. Da tentare a riuscirsi non è un però un passaggio banale: “Ovviamente non mi sarei mai aspettata di riuscirci ma un giorno, mentre lavoravo, arrivò una chiamata. Dovevo presentarmi il 28 gennaio a un casting a Torino perché volevano conoscermi. Il casting andò molto bene e alle selezioni regionali, il 27 maggio 2024, venni premiata con Miss Mondo Liguria 2024. Non ci credo ancora adesso, per me é un onore e mi rende molto fiera poter portare questo titolo”.

La storia diventa presto attualità piena: “Dopo Torino in cinque giorni ho dovuto preparare le valigie e organizzarmi per poter partire il 1° giugno per Gallipoli e affrontare la prima selezione che da 120 avrebbe ridotto a 50 ragazze. Sono riuscita a passare e questo mi ha spinta ad impegnarmi sempre di più per aggiudicarmi un posto anche nella seconda selezione, in cui siamo rimaste solo 25. Che dire? Sono ancora qui, nella serata della finale ad attendere l’inizio dello spettacolo che decreterà la vincitrice nazionale del concorso”. La fortunata il prossimo anno partirà per una location che non è ancora stata svelata e si batterà contro tutte le altre Miss del mondo. Ma intanto c’è da godersi il momento: “Sono stati giorni bellissimi, a volte anche duri perché pieni di impegni e di prove da superare ma posso dire che è stata un esperienza bellissima che mi ha fatto crescere molto e che mi ha cambiata profondamente”. La vita è anche ciò che in un momento così gioioso ti fa fermare un momento a pensare alle cose davvero importanti: “Voglio dedicare questa piccola vittoria alla mia amica Giorgia che oggi non è più qui con noi ma che sono sicura mi guarderà da lassù. Anche lei avrebbe voluto realizzare i suoi sogni e io che ne ho la possibilità non la sprecherò”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com