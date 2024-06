Nave negli scavi della Foce, il relitto è di un mezzo da sbarco. Si scatena la memoria dei genovesi

Genova. Continuano gli scavi intorno alla nave “fantasma” emersa dagli scavi del cantiere della Foce che in queste settimane hanno dato il via ai lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio interrato sul quale sorgerà un parco urbano affacciato sul mare. Dopo la “scoperta” della prime parte dello scafo, le ruspe hanno liberato dalla terra la quasi totalità di quello che resta dell’imbarcazione risalente con ogni probabilità alla Seconda Guerra Mondiale, permettendo una maggiore ricognizione sulle sue possibili origini.

Dopo il ritrovamento, annunciato in anteprima da Genova24 lo scoro venerdì, la notizia ha fatto il giro del paese e dei social network, scatenando curiosità e interesse. Tra le tante pubblicazioni che si sono susseguite in questi giorni, le foto del team Drone Genova (di cui pubblichiamo uno scatto) permettono di osservare meglio il relitto abbandonato, aggiungendo dettagli che potrebbero essere dirimenti per capirne le origini. Su tutti la presenza evidente di un pontone mobile sulla prua dell’imbarcazione che inequivocabilmente fanno presupporre si tratti di un mezzo da sbarco.

