Pre-palio di Marola: vincono i soliti implacabili Muggiano e Fezzano

Nello specchio acqueo della base navale dell’Arsenale militare, quarta pre-palio stagionale organizzata dalla borgata del Marola. Il programma, come di consueto, prevedeva lo svolgimento delle tre gare e, a seguire le premiazioni con medaglia ai primi tre classificati di ogni categoria, Coppa artistica per le Borgate prime, seconde e terze classificate in ogni categoria, di cui trofeo “Euro Conte”, per il primo classificato cat. ‘Juniores’; trofeo “Osvaldo Cacciavellani”, per il primo classificato cat. ‘Palio del Golfo’; trofeo Combinata “Dottor Amelio Sanvenero”. E ancora una volta Muggiano fa la voce grossa nella gara senior, conquistando la quarta vittoria su quattro esattamente come nella gara juniores e in quella femminile in cui la parte del leone è ancora del Fezzano. Un filotto per entrambe che non si vedeva da anni e sembra incanalare senza indugi i favori dei pronostici. Nella prima gara del pomeriggio, quella dei giovani, affermazione dell’armo biancoverde senza rivali: Mario Menchelli, Andrea Lucchinelli, Federico Capasso, Nicola Castellano, timonati da Gaia Castellano, staccano il tempo di 5′ 26” 44, seguiti da Porto Venere (5′ 30” 46), Le Grazie (5′ 32” 02), Muggiano (5′ 33” 30), Canaletto (5′ 34” 79), Marola (5′ 40” 78), mentre l’armo del Fossamastra si è ritirato e quello della Venere Azzurra squalificato per zavorra non regolamentare.

Anche nella gara femminile davanti a tutti c’è la barca biancoverde di Fezzano con Alicer Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi, Annalisa Mencacci, con timoniera Alice Bardi (5′ 43” 82 il tempo al traguardo) che mettono in fila Fossamastra (5′ 50” 38), San Terenzo (5′ 57” 16), Porto Venere (5′ 58” 34), Canaletto (5′ 59” 73), Tellaro (6′ 10” 90) e Muggiano (6′ 16” 04). Infine la corsa dei “grandi” vinta per distacco dai rossoblu di Muggiano con Giorgio Federici, Niccolò Pucci, Daniel Costa, Claudio Gori con timoniera Rosa Cascone, che chiudono la gara con il tempo di 11′ 01” 97, seguiti da Canaletto (11′ 10” 76), Marola (11′ 17” 61), Venere Azzurra (11′ 19” 19), Spezia Centro (11′ 21” 87), Fossamastra (11′ 25” 71), Le Grazie (11′ 26” 02), Fezzano (11′ 3” 71), Lerici (11′ 41” 00), Porto Venere (11′ 42” 30), San Terenzo (12′ 03” 09), Tellaro (12′ 12” 18), Cadimare (12′ 17” 84). Domenica prossima verrà recuperata la pre-palio del Lerici ma si gareggerà in passeggiata Morin.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com