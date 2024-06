Riviera: sciopero dei treni e meteo non fermano i turisti

Lo sciopero dei treni, con tutti i disagi che ha e sta creando (ritardi e corse soppresse), non ha fatto desistere i turisti che nel fine settimana sono arrivati in Riviera nonostante, anche, il meteo incerto. Mezzi preferiti auto e moto. Significativi i nove chilometri di coda, venerdì in A-12 a Rapallo e l’uscita obbligatoria a Recco; sia pure per problemi aggravati dalla chiusura di una strada nel centro ruentino. Sia ieri sia oggi code alla Cervara sulla provinciale 227, in attesa si liberassero posti nell’autosilo di Portofino. E circolazione sostenuta in tutta la Riviera. Buono il flusso di passeggeri sui battelli diretti a Portofino e nella baia di San Fruttuoso. Spiagge affollate, almeno quelle libere, e code al mattino davanti alle focaccerie. Bilancio positivo per le case-vacanza e, in genere per i ristoranti. Particolarmente gettonate Portofino, Camogli, Moneglia e Sestri Levante. Stasera, in nome delle partenze intelligenti, molti turisti hanno lascito la Riviera quando il cielo si è aperto con ampie schiarite, annunciando un tramonto fantastico. Già alle 17.18, in A-12, rallentamenti e code tra Rapallo e l’allacciametio con la A-7.

» leggi tutto su www.levantenews.it