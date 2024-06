Sicurezza sul lavoro, dalla Regione oltre 1,2mln di euro: 8 assunzioni in Asl 2

Liguria. La Giunta regionale ha deliberato, su proposta dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, la destinazione d’uso delle risorse pari a 1 milione e 240 mila euro dei “Fondi provenienti dalle aziende sanitarie locali per il finanziamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro”.

La ripartizione dei fondi per la continuazione nel 2024 delle attività già in programma o avviate nel 2022/2023 è stata così suddivisa:

– 240.000 euro alle PSAL (Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) delle Asl liguri per attività nell’ambito del suddetto Progetto unitario: 80 mila euro per la Asl3, 40 mila euro per le altre Asl liguri per l’acquisizione di attrezzature, dispositivi, arredi e materiali. Acquisizione di tecnologie e sistemi informativi (hardware e software), eventi formativi, seminari, convegni. Attività di divulgazione e comunicazione. Collaborazioni con enti terzi.

– 100.000 euro per attività regionali legate alla salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito del PRP (Prevenzione e promozione della Salute) 2020-25.

– Una quota massima di 900.000 euro, da definire con successivo decreto del Settore, quale incentivo al personale delle PSAL delle Asl che ha partecipato al suddetto Progetto unitario nel 2023. L’importo degli incentivi è stato concordato tramite confronto tra l’Area Salute e Servizi sociali di Regione Liguria e le OO.SS. del comparto Sanità e approvato tramite accordo siglato il 04/12/2023.

