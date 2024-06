Da Aldo Pezzana, priore dell’Oratorio di Sant’Erasmo

Mercoledì 19 giugno alle ore 21 – nella magnifica cornice dell’Oratorio di Sant’Erasmo di Sori, il prof. Peter Herresthal in collaborazione con la Voksenasen Music Academies, The Royal Danish Conservatory, Norwegian Academy of Music e Bogliasco Foundation, presenta “Giovani solisti in concerto”.

