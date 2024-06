Sarà ancora l’area a mare di Ruffino ad ospitare l’ormai tradizionale appuntamento con “Spezia Fest”, occasione di ritrovo e condivisione per gli ultras della Curva Ferrovia e i tifosi aquilotti. In attesa di riprendere la stagione al seguito delle maglie bianche e – soprattutto – per smaltire le ultime scorie di un campionato sempre in sofferenza culminato però con l’agognata salvezza contro il Venezia poi salito in A, i tifosi il 12 e 13 luglio saranno a Ruffino per un fine settimana di musica live, cibo e birra. Quest’anno però la festa avrà un sapore particolare perché di fatto aprirà le celebrazioni per i cinquant’anni del movimento ultras alla Spezia che culmineranno con altri appuntamenti in autunno. Mezzo secolo di tifo, passione e soprattutto amore per lo Spezia, la sua storia e il suo legame con la città e la sua gente.

L’articolo Torna SpeziaFest per celebrare i cinquant’anni degli ultras proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com