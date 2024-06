Un libro sugli scrittori spezzini: i sacerdoti citati sono numerosi

Vedrà finalmente la luce venerdì prossimo, con la presentazione presso la prestigiosa sede dell’Accademia “Giovanni Capellini”, un’opera attesa ormai da anni: il “Dizionario bio-bibliografico degli scrittori spezzini: dalle origini ai nostri giorni”. L’opera, ideata da Giovanni Bilotti e curata, insieme a lui, da Egidio Banti e da Alberto Zattera, comprende, racchiuse in oltre sei cento pagine le schede relativa alla vita, alle opere e ad una sintetica analisi critica, di ben 277 autori ed autrici di opere letterarie. Avrebbero anche potuto essere di più, se una rigorosa impostazione editoriale, coordinata dal docente universitario Francesco D’Episcopo, avesse limitato l’elenco ai soli nati nel territorio dell’attuale provincia spezzina. Restano comunque sempre tanti, e l’opera costituisce di sicuro uno spaccato importante non solo per conoscerne vita ed opere, ma anche per una visione storica d’insieme. Ci sarà dunque tempo per riflessioni, commenti ed analisi, a cominciare da quanto previsto nel convegno di presentazione, che sarà guidato venerdì alle 17.30 da Giovanni Benelli. Un dato forse curioso merita comunque di essere sin d’ora qui considerato. Tra i tanti personaggi presentati nel volume, ci sono anche numerosi sacerdoti: si va dai più antichi, come il canonico Antonio Cesena, che appartenne nel Cinquecento al capitolo della diocesi di Genova, o il canonico seicentesco Ippolito Landinelli, storico di Sarzana, sino ad autori viventi, come il parroco di Cassego e di Valletti don Sandro Lagomarsini, anche collaboratore di Avvenire. In genere si tratta di autori di saggistica, ma non mancano caratteristiche singolari, come quelle del canonico sarzanese monsignor Lino Crovara, autore, nel secondo Novecento, di diverse raccolte di epigrammi in latino. Tra gli altri religiosi censiti nell’opera, ricordiamo monsignor Casimiro Bonfigli, don Luigi D’Isengard junior, monsignor Enzo Freggia, monsignor Luigi Podestà, senza dimenticare i due sarzanesi Parentucelli: Tommaso, che nel Quattrocento divenne papa Niccolò V, e il pronipote Antonio Maria, gesuita.

L’articolo Un libro sugli scrittori spezzini: i sacerdoti citati sono numerosi proviene da Città della Spezia.

