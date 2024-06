A Voltri tornano i cani bagnini della Sics, gli “angeli custodi” della spiaggia

Genova. I cani bagnini della Sics tornano, ormai per il tredicesimo anno di fila, sulla spiaggia di Voltri per pattugliare il litorale e garantire la sicurezza dei bagnanti. La squadra capitanata dall’unità composta da Gino Candeloro e il labrador Dylan sarà presente tutte le domeniche di agosto e anche a Ferragosto, prosieguo di una cooperazione con la direzione marittima di Genova avviata ormai nel lontano 2011.

La Sics – Scuola Italiani Cani di Salvataggio – presta servizio a titolo gratuito e volontario lungo molte spiagge italiane, e nel corso di tante estati cani e conduttori hanno salvato moltissime vite. A Genova proprio lo scorso anno avevano salvato tre persone in una sola giornata, tre bagnanti trascinati al largo dalle onde e dalla corrente e impossibilitati a tornare a riva da soli, dimostrando ancora una volta come il loro presidio sia importante. Nel capoluogo ligure la collaborazione è nata tredici anni fa, e prosegue senza intoppi per la gioia dei bagnanti – i più piccoli soprattutto – che nelle domeniche di agosto osservano con un sorriso i cani pattugliare la spiaggia di Voltri.

» leggi tutto su www.genova24.it