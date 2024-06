Accesso al credito delle PMI liguri: firmato l’accordo tra CNA e Artigiancredito

Liguria. Un importante accordo è stato firmato nei giorni scorsi tra CNA Liguria e Artigiancredito. L’accordo quadro regionale è stato sottoscritto dal Presidente di CNA Liguria Massimo Giacchetta e dal Presidente di Artigiancredito Fabio Petri e regola i rapporti di collaborazione all’interno del territorio ligure e che potrà avvalersi della solidità del confidi Artigiancredito espressione del mondo associativo della piccola e media impresa. In contemporanea, sono state siglate quattro convenzioni nelle sedi CNA territoriali della Liguria che renderanno operativo l’accordo.

“Sottoscriviamo un accordo strategico – ha commentato il Presidente di Artigiancredito Fabio Petri -, dato che il tema del credito per le piccole imprese rappresenta uno dei problemi più importanti. L’accordo mette a disposizione delle PMI liguri tanti nuovi strumenti, oltre alla garanzia, come il credito diretto, i prodotti fintech, i minibond e i leasing. Sono solo alcuni esempi che si tradurranno in strumenti utili per le piccole imprese”.

