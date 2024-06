Al tecnico della Rari Nantes Alberto Angelini il premio “Sportivo savonese dell’anno”

Savona. E’ Alberto Angelini lo Sportivo Savonese del 2023. Il tecnico della Rari Nantes Savona e commissario tecnico della nazionale giovanile di pallanuoto è stato premiato oggi, lunedì 17 giugno, alle 17 nella Sala Rossa del comune di Savona.

Angelini è stato insignito di questo importante riconoscimento grazie al costante lavoro svolto nel corso degli anni in favore della pallanuoto, prima come atleta ed ora come coach. Angelini sarà inserito nell’albo d’oro della manifestazione ideata ed istituita dal compianto giornalista di Riviera Notte, Il Secolo XIX e La Stampa, Nanni De Marco e riproposta dal 2017 dal delegato del Coni Point Savona Roberto Pizzorno con il coordinamento delle associazioni sportive benemerite del Coni (Azzurri d’Italia, Unione Veterani dello Sport sezione “Rinaldo Roggero”, ANSMes, Unasci, Special Olimpic e Panathlon Club Savona “Carlo Zanelli”).

