Alassio, tutto pronto per “Calciomercato-L’originale” tra firma della piastrella al Muretto e passeggiate per la città

Alassio. Lunedì 17 giugno parte finalmente la macchina di “Calciomercato-L’Originale” da Alassio. Una maratona mediatica alla scoperta delle bellezze nascoste della città del Muretto per lo staff e i talent della trasmissione di calcio più seguita dagli Italiani.

Mentre in Germania si disputano gli scontri tra le squadre europee, ad Alassio si lanciano collegamenti e cartoline delle località del Ponente Ligure che ospitano per tutta la settimana lo staff di Sky Sport. Da Alassio a Finale Ligure, martedì 18, a Pietra Ligure, mercoledì 19, per tornare nella città del Muretto da giovedì 20 fino alla serata conclusiva di venerdì 21 giugno.

» leggi tutto su www.ivg.it