Cairese in Serie D. Il vicepresidente Boveri: “Ora si apre un mondo, Boschetto? Nessuna clausola e solo complimenti, decideremo insieme”

La stagione della Cairese è finita da circa ventiquattro ore ma a breve bisognerà programmare la stagione in Serie D togliendo il cartello “Scusate il ritardo” per apporre “Work in progress”. I playoff da intoppo sono diventati un trampolino di lancio per l’entusiasmo della piazza. Domani sera la squadra festeggerà a Cairo un traguardo che mancava dagli inizi degli anni novanta (Interregionale). Mentre per parlare di quarta serie bisogna tornare agli anni ’80 di Cesare Brin. La sfida ora è provare a consolidare il club a questo livello. Lo sa bene il vicepresidente Federico Boveri.

Sfrontati – troppo secondo alcuni – ma avete subito detto di voler salire. Vi è costato qualche critica quando le cose non andavano bene….

