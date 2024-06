A Chiavari il calcio è sempre più protagonista: la Società Calcio Panchina ha ottenuto negli ultimi due anni due stupende promozioni.

Lo scorso campionato la Prima Categoria e nella giornata di ieri la possibilità di giocare in Promozione grazie alla promozione in serie D della Cairese. Un risultato straordinario per un grande gruppo che passo dopo passo, con dedizione e lavoro, ha ottenuto un doppio salto di categoria.

