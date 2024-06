Corruzione, l’avvocato di Toti presenta istanza in tribunale per gli incontri politici autorizzati

Liguria. Non un solo incontro ma “cinque o sei” con “diverse persone legate al mondo della politica”, dai vertici locali dei partiti di centrodestra fino ai leader nazionali. L’avvocato Stefano Savi è arrivato nel primo pomeriggio in tribunale per presentare l’istanza con cui Giovanni Toti, che rimarrà agli arresti domiciliari almeno per un mese, chiederà alla gip Paola Faggioni di poter parlare coi suoi alleati e collaboratori per “ricostruire il quadro della situazione”.

Sul tavolo, ribadisce il legale dopo il comunicato diffuso domenica pomeriggio, non ci sono (almeno per ora) le dimissioni del presidente sospeso dall’incarico: “Assolutamente no – conferma rispondendo ai cronisti – è un giro di informazione che riteniamo doverosa anche perché ha un ruolo politico, ha avuto un mandato, quindi deve mantenersi informato per assumere in futuro qualsiasi iniziativa”.

