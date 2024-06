Estate a Genova, tutti gli eventi al porto antico: si parte il 28 e 29 giugno con Biagio Antonacci

Genova. La rassegna Porto Antico Estate Spettacolo compie 25 anni e li dimostra con un crescendo costante in termini di numeri e di qualità degli spettacoli proposti.

Dopo l’anteprima come da tradizione targata Festival Suq, partito il 13 giugno che andrà avanti fino al 23, con il suo ricchissimo programma in Piazza delle Feste, Isola delle Chiatte si apre il 28 e 29 giugno all’Arena del Mare con un doppio concerto di Biagio Antonacci e si arriva alla fine di agosto con il Sea Stories Festival: in tutto saranno 23 serate all’Arena del Mare, 28 appuntamenti in Piazza delle Feste e 11 spettacoli teatrali sull’Isola delle Chiatte.

» leggi tutto su www.genova24.it