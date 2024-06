Il Lions Club Spotorno premiato dal governatore dell’anno sociale Oscar Bielli

Spotorno. Si erano appena spenti gli echi della 36^ Charter del Club che fa riferimento ai quattro comuni del Golfo dell’Isola, quando alcuni soci del Lions Club Spotorno accompagnati dal presidente Enrico Tassinari, su invito del governatore di questo anno sociale Oscar Bielli si sono recati a Marene dove hanno visto riconosciuto l’ottimo lavoro svolto a vantaggio del territorio.

E’ stato un anno di grande impegno per il Club, guidato per il secondo anno consecutivo da Enrico Tassinari, al quale, a nome del Club, sono state assegnati ben due riconoscimenti “per aver assolto a tutti gli obiettivi prefissati e per aver acquisito nuovi soci, ben due quest’anno, compresa una neo socia under 30, che dovrebbero garantire lunga vita al sodalizio”.

