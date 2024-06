Inaugura a Pozzuolo “Don Ringressi. Archivio fotografico di una comunità”

Oltre settanta foto animano la mostra dedicata a don Ruggero Ringressi e alla comunità di Pozzuolo che sarà inaugurata lunedì 24 giugno alle 18.00 al Circolo polivalente (in località Altino, dietro la ‘baracca di legno’) della frazione di Lerici. “Don Ringressi. Archivio fotografico di una comunità”, mostra etno-fotografica organizzata per i cent’anni dalla nascita dell’indimenticato sacerdote, è a cura di Agnese Maranca, 24enne lericina laureata in Antopologia culturale, che ha sviluppato l’idea e si è messa a cercare e raccogliere il materiale. Ora la partenza della mostra, per realizzare la quale la giovane studiosa, oltre a raccogliere materiale fotografico, ha intervistato gli abitanti di Pozzuolo e i famigliari di don Ringressi.

