Iren, lavoratori verso la proclamazione dello stato di agitazione: “Accordi non rispettati”

Genova. “A seguito di quanto deciso nel corso dell’Assemblea dei lavoratori del Gruppo Iren di Genova tenuta il giorno 14 giugno 2024, in data odierna le strutture territoriali/regionali di Filctem Femca Uiltec hanno manifestano la volontà di aprire una procedura di raffreddamento, come previsto dalla legge e dalle normative vigenti che regolano il diritto di sciopero, dandone preventiva comunicazione alla Prefettura di Genova”.

Lo scrivono in una nota congiunta Filctem Femca Uiltec: “Tale decisione, scaturisce dall’impossibilità di costruire efficaci relazioni sindacali con il gruppo IREN, nell’interesse di tutti i soggetti in causa, che nulla ha a che fare con le note che purtroppo perdurano ormai da troppo tempo, a partire dalla cancellazione unilaterale di tutti gli accordi sindacali stipulati fino al 2018, proseguendo con il mancato rispetto degli accordi sottoscritti successivamente, con l’inefficacia di un dialogo costruttivo e con i continui rinvii per la soluzione delle varie problematiche organizzative, al solo scopo di arrivare a decisioni unilaterali”

» leggi tutto su www.genova24.it