L’Alfiere della Repubblica Adele Ricci omaggiata in Consiglio assieme al Gruppo scout Lunae 1

Riconoscimento per Adele Ricci per il Gruppo scout Lunae 1 oggi in Consiglio comunale a Sarzana. Adele, 12 anni, amegliese, lo scorso aprile, è stata nominata Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per essersi “distinta per la gentilezza e la spontaneità con cui si dedica a un compagno in difficoltà”. Oggi a Palazzo civico ha ricevuto dalla sindaca Cristina Ponzanelli e dal Consiglio comunale una pergamena in cui si legge: “per la generosità e la spontaneità che Ti hanno contraddistinto, per l’amore, l’amicizia, la solidarietà che dimostri incondizionatamente verso chi Ti circonda, per il Tuo impegno e il Tuo senso civico, tributiamo, con orgoglio e riconoscenza, le più sentite congratulazioni per il conferimento d’onore di Alfiere della Repubblica”. “Grazie per l’amore e l’impegno con cui trasmettete valori fondamentali come amicizia, solidarietà, rispetto, senso di responsabilità e spirito di servizio, alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi. Siete un esempio e una ricchezza per la nostra Città”, il testo della pergamena consegnata al gruppo scout.

