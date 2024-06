Pd: “Ponzanelli e maggioranza sempre assenti a iniziative su sanità. Giunta batta un colpo”

Intervento a tema sanità da parte del Partito democratico sarzanese. “La quota di spesa pubblica destinata alla salute dei cittadini scenderà nel 2025 al 6,2% del PIL, bene al di sotto del livello medio europeo – scrive Daniela Moruzzo, medico e componente della segreteria comunale Pd -. La destra taglia e non investe nel sistema sanitario nazionale e regionale, come confermato dalle scelte della giunta Toti: in attesa che parta davvero il cantiere infinito del nuovo Felettino, l’ospedale di Sarzana, ridimensionato e impoverito, rimane scandalosamente sottoutilizzato. Ci chiediamo se il disegno non sia ‘guidare’ il servizio sanitario pubblico e universalistico verso il baratro per favorire l’espansione di un sottobosco privato che non dà nessuna garanzia di tutela della salute collettiva, ignora la cultura della prevenzione, non affronta l’emergenza, non si fa carico della cronicità. Assistiamo a una carenza di personale senza precedenti, che coinvolge il servizio di guardia medica, la medicina generale, quella ospedaliera e le specialità ambulatoriali; ci sono concorsi che non vengono espletati per mancanza di partecipanti. Intanto l’assistenza infermieristica territoriale si riduce progressivamente. Fornire standard di cura e tempi di attesa accettabili diventa sempre più difficile, con i pazienti costretti a saldare il conto in termini di minori servizi e risorse”. L’intervento di Moruzzo si chiude con un attacco a Palazzo civico: “Associazioni e sindacati sono da tempo in mobilitazione – osserva l’esponente Dem sarzanese -. Come Partito Democratico abbiamo partecipato alla manifestazione del 14 giugno e alle diverse iniziative organizzate in precedenza, anche a Sarzana: non abbiamo mai incontrato Cristina Ponzanelli o gli esponenti della sua maggioranza. Il centrodestra dimostra disinteresse, o quanto meno imbarazzo: sono costretti a giustificare le scelte indifendibili di un governo che con il progetto dell’autonomia differenziata cristallizzerà il divario qualitativo dei trattamenti sanitari regione per regione, all’insegna del ‘si salvi chi può’. E per la Liguria le maglie si stringeranno ancora di più. Ci aspettiamo che la giunta Ponzanelli voglia battere un colpo e farci conoscere la sua posizione sul futuro della sanità locale e del servizio sanitario nazionale, anche in quanto comune di riferimento per il popoloso bacino della Val di Magra. Quali azioni intende promuovere nei confronti del governo regionale? Come darà risposte all’esigenza di Sarzana e del suo comprensorio di vedere valorizzato il proprio nosocomio? Perché non dialoga con i comitati e le associazioni attivi in difesa dei diritti dei malati e dei cittadini tutti? Possiamo tenere la testa sotto la sabbia ancora per molto?”.

L’articolo Via Diaz verso la riqualificazione di strada e marciapiede: via due platani, ne saranno piantati altri undici proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com