Rassegna “Solstizio”, a Camaiore espongono gli spezzini Morelli e Motto

I pittori spezzini Guido Morelli e Gianluca Motto sono tra gli espositori nella rassegna di arti visive “Solstizio” che si inaugura giovedì 20 giugno 2024 alle h. 18.30, negli ampi e luminosi locali dello Spazio 165 in via Vittorio Emanuele a Camaiore (Lu). In mostra circa 50 lavori recenti di otto artisti, toscani e liguri, dai diversi percorsi creativi, in un caleidoscopico insieme che offre un’interessante panoramica sulla pittura figurativa odierna: oltre a Morelli e Motto, espongono Simone Bortolotti, Annamaria Buonamici, Daniela Caciagli, Riccardo Corti, Beppe Francesconi e Valente Taddei.

Guido Morelli (La Spezia, 1967) rappresenta, nei suoi oli dal sapore materico, paesaggi che nulla hanno a che vedere con la contaminazione della realtà: attraverso lo studio del colore e della luminosità, cerca di cogliere l’essenza più profonda della natura. Gianluca Motto (La Spezia, 1965) declina il tema del volo in varie sfaccettature, su tele contraddistinte da vibranti esplosioni cromatiche.

