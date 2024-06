Rezzoaglio: auto contro albero, muore 21enne; altri tre gravissimi

Gravissimo incidente ieri sera alle 22.40 circa in Val d’Aveto lungo la provinciale 654 della Valle Nure subito dopo l’abitato di Villanoce. Un’auto con quattro giovani a bordo è uscita dalla carreggiata, si è schiantata contro un albero e si è ribaltata. Una ragazza è riuscita ad abbandonare l’abitacolo e a lanciare l’allarme.

Sul posto due automediche, il soccorso alpino, la croce rossa di Cicagna e quella di Santo Stefano d’Aveto. I vigili del fuoco di Chiavari hanno estratto gli altri corpi dall’abitacolo. Purtroppo per un ventunenne non c’era nulla da fare: la morte deve essere stata istantanea. Da Albenga si è levato in volo l’elicottero Grifo abilitato al volo notturno che ha trasportato due giovani, gravissimi ed in codice rosso al pronto soccorso del San Martino mentre la ragazza è stata trasferita, sempre in codice rosso, all’ospedale di Lavagna. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica ed i motivi dell’incidente..

