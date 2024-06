Riva Trigoso: “No alla soppressione dell’officina tubi”

Da Paolo Davini, Segreteria Fiom Cgil Tigullio

Nelle scorse settimane la direzione di Fincantieri ha comunicato alle Organizzazioni sindacali la decisione di cessare l’attività dell’officina tubi dello stabilimento di Riva prevedendone il trasferimento e il rafforzamento sul sito del Muggiano. Bene ha fatto la rsu del sito di Riva a dichiarare unitariamente uno sciopero di un’ora per tutti i lavoratori del sito allo scopo di ottenere un incontro urgente per chiedere all’azienda le motivazioni di questa decisione. Nell’incontro che è seguito allo sciopero l’azienda ha motivato la sua scelta anche con la necessità di reperire gli spazi necessari per la realizzazione della 3° linea di varo, la cui possibilità di realizzazione deve passare attraverso un complesso iter di permessi e autorizzazioni che richiedono tempi non certamente brevi.

» leggi tutto su www.levantenews.it