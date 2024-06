San Benigno, il parcheggio di interscambio da oltre 200 posti che resta sempre semivuoto

Genova. È aperto da più di un anno, ma i più forse non sanno della sua esistenza. Oppure non è poi così comodo come si pensava. Il grande parcheggio di via Albertazzi, costruito da Esselunga e collegato all’ipermercato con una vistosa passerella sopraelevata, non assolve ancora alla funzione di interscambio che il Comune aveva pianificato: un’area dove lasciare l’auto nelle vicinanze di Genova Ovest per poi proseguire in centro coi mezzi pubblici.

Come dice il cartello all’ingresso, si tratta di un parcheggio “asservito ad uso pubblico”. Si entra da via Albertazzi lato mare, arrivando da via di Francia o dall’Elicoidale. Aperto dalle 7.00 alle 22.00 (con chiusura alle 21.00 domenica e festivi) è accessibile con tariffe definite dal Comune: 1,50 euro all’ora per le prime due ore, 1 euro per la terza ora, 4 euro la sosta giornaliera. Prezzi non troppo diversi da Blu Area e Isole Azzurre sparse in città. La struttura conta in totale 270 stalli distribuiti su quattro livelli, tutti coperti, di cui uno sotterraneo a uso privato. Eppure è rarissimo, se non impossibile, vederla piena. Oggi pomeriggio il secondo e ultimo piano era completamente deserto: 76 posti tutti liberi.

» leggi tutto su www.genova24.it