‘Santa’: la Croce Rossa festeggia i suoi primi 160 anni

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine”

A Santa Margherita, giardini a mare in festa per celebrare i 160 anni della Croce Rossa Italiana.

Anfiteatro Bindi tutto in bianco e rosso, con diversi stand che ospitavano vari aspetti dell’importantissima organizzazione. In una struttura gonfiabile, oggetti, documenti ed attrezzature militari storiche, provenienti dal Museo Cri di Campomorone. In un altro stand, il reparto Sanità dell’esercito. Con una moderna autoambulanza 4×4, provvista di blindatura, che ha incuriosito i numerosi bambini presenti. Sempre per i più giovani, l’area didattica, con soccorritori che illustravano le basi del primo soccorso. Spazio anche per la Protezione civile e per il Gruppo cinofilo.

Momenti più seguiti della giornata, le realistiche dimostrazioni di pronto intervento, tra le quali, la più seguita è stata una simulazione di incidente tra un’auto ed uno scooter, svoltasi anche con l’intervento di un automezzo dei Vigili del Fuoco.

