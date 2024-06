Sestri Levante, posizionati i nuovi cartelli con le regole per il decoro in centro storico e Riva Trigoso

Sestri Levante. Nella mattinata di oggi, lunedì 17 giugno, sono stati posizionati nuovi cartelli informativi dedicati al decoro urbano a Sestri Levante e Riva Trigoso. I cartelli presentano sei ideogrammi che riassumono alcune delle regole fondamentali per il decoro urbano.I cartelli presentano sei ideogrammi che riassumono alcune delle regole fondamentali per il decoro urbano.

I cartelli presentano sei ideogrammi che riassumono alcune delle regole fondamentali per il decoro urbano. Tra le indicazioni riportate vi sono l’obbligo di condurre i cani al guinzaglio, munirsi di sacchetti per le deiezioni solide e bottiglietta d’acqua per quelle liquide, l’invito a non abbandonare rifiuti lungo i sentieri e a differenziare. Inoltre, sono riportati alcuni divieti come circolare senza indumenti o calzature nel centro storico, bivaccare su gradini e panchine e gettare mozziconi di sigaretta a terra. Per ridurre il numero di questi ultimi dispersi nell’ambiente, l’amministrazione comunale, di concerto con il gestore della raccolta dei rifiuti Aprica, sta lavorando per implementare i cestini spegni-sigaretta nel centro storico e a Riva Trigoso.

