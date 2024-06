Taglio selettivo degli alberi e reti di contenimento per tornare a fare il bagno alle spiagge dietro il castello

Venerdì scorso a Lerici in consiglio comunale il punto sul progetto di messa in sicurezza della falesia sovrastante le spiagge di San Giorgio, le tre note spiagge libere dietro il castello l’accesso alle quali è interdetto per ordinanza dal 2010 a causa dei movimenti franosi, sebbene dal 2016, in virtù del completamento dei lavori di messa in sicurezza in aree private del versante soprastante la prima spiaggia, questa venga riaperta per la stagione estiva. Occasione per la relazione tecnica, a cura dell’ing. Chiara Filattiera (progettista assieme alla collega Roberta Sanguinetti), è stata la presentazione della mozione (poi approvata) avanzata da Marco Muro, capogruppo di maggioranza, con cui si dà mandato a sindaco e giunta di proseguire con le attività finalizzate a realizzare gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del versante soprastante le spiagge. L’ing. Filattiera ha premesso che l’area, “che noi classifichiamo come spiaggia, in realtà il Piano di tutela dell’ambiente marino e costiero la classifica come costa alta, in particolare come falesia attiva di tipo D, quindi un’area soggetta a suscettività a dissesto alta”, informando che “per falesia attiva si intende una costa in continua evoluzione” e che le spiagge in questione sono caratterizzate da “fenomeni erosivi dovuti sì al moto ondoso ma anche e soprattutto agli agenti atmosferici. Anche le cause dei crolli e degli scivolamenti che si sono verificati ultimamente sono maggiormente dovuti agli agenti atmosferici che al moto ondoso”. La progettista ha quindi spiegato che i problemi sono principalmente legati alle alberature soprastanti le spiagge, ad esempio mostrando in diapositiva di alcuni pini sopra la parte finale della prima spiaggia, con apparato radicale superficiale e molto inclinati, “il cui crollo è atteso in tempi brevi con conseguente trascinamento di materiale detritico superficiale, cosa successa negli ultimi anni ripetutamente”; discorso non dissimile per la seconda spiaggia, dove “gli ultimi massi sono caduti per effetto più che altro della vegetazione”. Mentre nella terza spiaggia c’è un versante meno acclive, caratterizzato da un bosco molto fitto: “Quello che si è verificato più frequentemente in questa spiaggia è il crollo di piante con tutto quello che si portano dietro di copertura detritica superficiale”, ha riferito.

Infine una panoramica sugli interventi per la messa in sicurezza, “che non sarebbereo definitivi – ha precisato l’ing. Filattiera -, perché non esiste una soluzione definitiva a queste situazioni in quanto i processi naturali non si possono arrestare; si può solo fare in modo che quello che sta per venire giù eviti di finire a inteessare chi sta sotto”. Per la parte finale della prima spiaggia, ha spiegato Filattiera, “la cosa necessaria è sicuramente un taglio selettivo delle piante e la messa in opera di reti in aderenza corticali; sono quelle reti più piccole che vediamo ormai a margine di tutte le strade. Non alterano i processi naturali, perché le maglie consentono lal caduta di materiale minuto e quindi l’apporto naturale alla spiaggia da monte; evitano semplicemente lo scollamento improvviso di grandi masse di detrito”. Un altro intervento proposto riguarda la scogliera presente in loco: “Intende rinaturalizzarla – ha informato -: i massi costituiti da materiale che non c’entra niente con il luogo saranno rimossi e sostituiti con il materiale venuto giù o comunque con materiale di disagaggio”. Intervento in parte simile per la seconda spiaggia: “Si partirà dal ciglio della falesia, dove c’è l’opera ‘nociva’ dell’apparato radicale; quindi con il taglio selettivo delle piante che mettono a rischio la parete”. C’è anche un solco di battente profondo, ha proseguito l’ingegnere, che “si pensava di tamponare con materiale venuto giù”; in programma altresì l’utilizzo delle medesime reti della prima spiaggia, ma qui “saranno accoppiate a reti più pesanti, di acciaio, perché in questo caso i blocchi che si staccano sono lapidei e hanno bisogno di qualcosa di più resistente”. Infine la terza spiaggia: “A monte abbiamo un versante meno scosceso. Quello che si rende più necessario è un taglio selettivo del bosco, ad oggi instabile, pesante e non curato come si faceva una volta, per evitare la caduta di piante e di tutto quello che viene giù con loro”, ha spiegato al progettista, che ha fatto inoltre menzione dell’ipotesi della creazione di un nuovo accesso da Maralunga attraverso la sistemazione di un canalone naturale con opere di ingegneria naturalistica.

