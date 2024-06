Teatro, concerti e Festival del jazz: Piazza Europa si prepara a essere il cuore pulsante dell’estate spezzina

Inizia il conto alla rovescia per l’inizio degli spettacoli estivi. Una stagione particolarmente bella e ricca di eventi: jazz, teatro e musica saranno i protagonisti dell’Estate 2024 che si svolgerà nell’oramai tradizionale location di Piazza Europa che sarà appositamente allestita. Hanno presentato questa mattina a Palazzo Civico il ricco programma di appuntamenti il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini i rappresentati degli enti che hanno sostenuto la manifestazione: Andrea Corradino, presidente di Fondazione Carispezia, Monica Fiorini, responsabile comunicazione di Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Barbara Petricone, in rappresentanza del main sponsor Iren, e i rappresentanti di Mbda e Bvlg.

“Grazie all’impegno del Comune della Spezia e il sostegno di enti, istituzioni e privati la città riesce a crescere ed offrire spettacoli di altissimo livello per un pubblico sempre più numeroso, che già nel 2023 ha superato le 20.000 presenze – ha dichiarato Peracchini -. Una collaborazione importante, che auspichiamo continui fattivamente, per una città che è ormai una meta turistica internazionale”.

“Da vent’anni sosteniamo il Festival del jazz – ha aggiunto Corradino – ma il nostro contributo è per tutta la cultura del territorio. Fa piacere vedere che in queste occasioni gli enti fanno squadra. Ci troviamo spesso con Autorità di sistema portuale e Iren a lavorare insieme su questi temi. Guardiamo anche alla futura gestione del Camec e speriamo che siano tanti gli enti che vorranno vincere questa sfida”.

“Da cinque anni facciamo la nostra parte e sostenere gli eventi, oltre ai servizi: fa parte del nostro piano industriale per migliorare la qualità della vita di tutti”, ha concluso Petricone, per conto di Iren.

