Tutor in A10 “approvato” ma non “omologato”, anche nel savonese annullata una multa per eccesso di velocità

Savona. Sta nella differenza tra “omologazione” e “approvazione” di un apparecchio Tutor il motivo per cui il giudice di pace di Savona, Marco Tiby, ha deciso di annullare la sanzione per violazione dei limiti di velocità comminata ad un automobilista che il 24 settembre 2022 stava viaggiando sull’A10 oltre il limite consentito.

Come riportato nella sentenza, quel giorno il conducente stava viaggiando in auto sulla Genova-Ventimiglia quando il Tutor posizionato all’altezza di Albisola Superiore ha rilevato la violazione dei limiti di velocità. Il conducente, in particolare, aveva superato “di oltre 10 chilometri orari e non di oltre 40 chilometri orari il limite di velocità ivi imposto dalla segnaletica stradale”. La rilevazione è stata effettuata da un Tutor “regolarmente tarato e sottoposto a verifiche di funzionalità”.

