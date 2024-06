Via Diaz verso la riqualificazione di strada e marciapiede: via due platani, ne saranno piantati altri undici

L’asse di congiunzione tra Passeggiata Morin e la stazione ferroviaria, linea di collegamento prediletta dai crocieristi e non solo, si avvia verso una serie di interventi di riqualificazione. Questa mattina, infatti, la giunta comunale spezzina ha approvato due studio di fattibilità: uno è relativo al progetto che prevede il rifacimento della pavimentazione di Via Prione tra Piazza Ginocchio e Scalinata Sella, per una spesa stimata di 700mila euro, e l’altro riguarda un piano di riqualificazione straordinaria di Via Diaz, tratto stradale che già in passato era stato candidato a un restyling. La breve strada tra Viale Italia e Via Chiodo, infatti, da tempo si presenta con marciapiede e arredi in stato di abbandono e più volte si era parlato dell’ipotesi di un intervento, anche con l’orizzonte della pedonalizzazione. Col passare degli anni, però, Via Diaz è stata inserita nella Ztl e i posti auto sono stati riservati ai residenti, per una soluzione che non sembra avere molte alternative sotto il profilo della sosta.

Abbandonate anche l’ipotesi della passerella – piazza sospesa su Viale Italia e la proposta di un sottopasso pedonale che avrebbe richiesto di occupare un buon tratto di strada, l’amministrazione comunale è ritornata a puntare i riflettori sul tratto che è quotidianamente percorso da migliaia e migliaia di turisti che si spostano da Passeggiata Morin, Porto Mirabello e Molo Italia verso il centro storico e, in buon parte, verso la stazione ferroviaria, dalla quale partono alla volta delle Cinque Terre. Il potenziamento della stazione di Migliarina sposterà il baricentro per molti pullman e molti turisti, ma per chi si muove a piedi e per chi soggiorna in città (oltre che per gli spezzini) la riqualificazione di Via Diaz rimane una nota positiva.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com