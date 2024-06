Albenga, prove di volo: decine i piccoli gabbiani salvati dopo una caduta dal tetto

Albenga. Nei mesi che vanno da maggio a luglio i piccoli gabbiani nati in primavera fanno le loro prove di volo e non è raro trovarli, dopo i primi fallimenti, a girovagare smarriti tra auto e marciapiedi. Questa è la storia di un piccolo gabbiano che ieri nel pomeriggio, caduto dal tetto di una palazzina in piazza del Popolo è finito, dapprima in un cortiletto interno e poi nella piazza circostante.

Ed è a questo punto, come ci racconta Antonella Suardi che lei è intervenuta: “Ieri nel pomeriggio sono stata chiamata da un uomo che abita sopra la mia attività in piazza del Popolo, il quale mi ha avvisata che era caduto un piccolo gabbiano nel cortile. Avendo le chiavi abbiamo aperto il cancello e il cucciolo di gabbiano è uscito ed ha iniziato a vagare. Era in pericolo e mio marito lo ha catturato e messo in una scatola di cartone per proteggerlo. Sono riuscita a contattare la Guardia Zoofila di Albenga che l’ha preso in carico e consegnato a Enpa Savona”.

