Alle Terrazze la cantante Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2024

Anche quest’anno il centro commerciale Le Terrazze ospiterà la finalista ‘Amici 2024’ Sarah che si è appena aggiudicata la vittoria del talent show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento con la popstar italiana dal sapore internazionale, come l’ha definita il giudice dello show Cristiano Malgioglio, sarà martedì 25 giugno quando Sarah Toscano incontrerà i suoi fan nella zona ristorazione posta al primo piano del centro commerciale.

Il firmacopie di Sarah inizierà alle 17 di martedì 25 giugno e presenterà il suo nuovo album “Sarah”. Potrà accedere al palco chi è in possesso del cd originale non autografato e il personale addetto scatterà una foto ricordo con

la cantante direttamente con i cellulari dei fan. “Un nuovo appuntamento con una protagonista del famoso talent “Amici”, Le Terrazze sarà un piacere ospitare tutti i ragazzi del territorio fan del giovane talento – afferma il direttore Giuseppe Muni – anche perché il nostro centro commerciale è sempre pronto ad accogliere eventi unici e regalare esperienze da ricordare.” Nei prossimi giorni sui social delle Terrazze saranno disponibili gli aggiornamenti sui firmacopie, mentre sul sito www.le-terrazze.it sono riportate le semplici regole di accesso all’evento. L’ingresso è gratuito.

