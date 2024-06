Arcobaleno: Denis Canepa il migliore al Challenge di Brescia, Beatrice Musso brilla a Donnas

Savona. Weekend itinerante, ed impegnativo, per i portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona.

A Brescia si è svolto il “Challenge Assoluto su Pista”, passaggio obbligato per la maggior parte degli atleti italiani alla ricerca delle qualificazioni per i Campionati Italiani Individuali Assoluti in programma a La Spezia nell’ultimo weekend di Giugno.

Miglior piazzamento quello di Denis Canepa, giunto 11° nel giavellotto con la misura di 60,68 (purtroppo lontana dal personale stagionale di oltre 65 metri e comunque non sufficiente per la qualificazione ai lanci di finale).

La giovane martellista Ilaria Cavanna, recentemente ben oltre i 50 metri, patisce un po’ l’emozione della gara. Chiude con un comunque dignitoso 48,16, che la colloca in 16° posizione assoluta, 5° tra le atlete junior.

Incappa in una giornata no lo sprinter Luca Biancardi, impegnato sui 100 piani: il crono di 10.99 è lontano dal suo effettivo valore ed è chiaramente difficile da accettare.

Infine la staffetta 4×400, “orfana” di due pedine importanti quali Marco Zunino e Samir Benaddi.

Si sono peraltro ben comportati Mirko Morando, Francesco Rebagliati, Federico Vaccari e Achille Palmiere, chiudendo in 17° posizione in 3.23.86.

