Basket, serata di festa per la Landini Lerici

Tempo di festa per la Gino Landini Lerici al termine di una stagione cestistica che ha visto la conquista della Serie C da parte della prima squadra e altre soddisfazioni a livello giovanile nel contesto del progetto Golfo dei Poeti. Ecco quindi al PalaBiaggini lericino una serata tra musica, medaglie, rinfresco, ringraziamenti e partite in serie a ranghi misti, cioè genitori, tecnici e dirigenti assieme ad Aquilotti, Esordienti, Scoiattoli e Pulcini a livello maschile; Esordienti, Gazzelle, Libellule e Pulcini per la parte femminile.

