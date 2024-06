Cade in acqua dal Molo Italia, recuperata da un’imbarcazione e portata d’urgenza in ospedale

L’equipaggio di un’imbarcazione l’ha vista in acqua. Le persone a bordo hanno capito immediatamente che non c’era tempo da perdere e si sono tuffati in mare per salvarla. L’episodio risale alla tarda mattinata di oggi, prima dell’ora di pranzo, al Molo Italia, dove un’anziana è caduta in acqua.

Stando a quanto appreso la donna stava camminando sulla banchina e poco dopo è stata vista in mare. L’intervento dei soccorritori è stato immediato. L’equipaggio dell’imbarcazione che si trovava in quei pressi si è prodigato per riportarla a riva e a dare l’allarme.

In quel momento è arrivata anche la Polizia di Stato che si trovava nei paraggi e ha prestato i primi soccorsi. Sono poi giunte anche Delta 1 del 118, la Pubblica assistenza della Spezia e la Capitaneria di porto. La donna è stata trasportata d’urgenza e in condizioni serie al Sant’Andrea della Spezia dove è stata raggiunta dai familiari.

