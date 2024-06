Campagna bandi Psr, Piana a Pd: “Non credono in informazione su territorio”. Garibaldi: “Liguria fanalino di coda”

“Contestare una campagna di comunicazione effettuata sui bandi del PSR, 26 in tutto che hanno aperto nella stessa finestra temporale, significa non credere nell’informazione sul territorio”. Così il presidente regionale ad interim Alessandro Piana in risposta all’interrogazione del Pd sulla campagna “Scopri i bandi attivi del PSR”, presentata oggi in Consiglio regionale dal capogruppo Luca Garibaldi . “Abbiamo semmai il dovere di rendere accessibili e sempre più immediati i bandi che apriamo per sostenere la nostra agricoltura – prosegue Piana -. Impossibile dunque condividere l’interrogazione a risposta immediata del Pd, destinata tra l’altro per statuto ad argomenti caratterizzati da particolare urgenza e attualità politica, su una campagna dedicata alla promozione dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale con contestazioni molto opinabili risalenti al 2022. Questo a fronte di almeno due profili: quello dell’urgenza e quello dell’attualità politica. Oltre a tali evidenze, che non hanno bisogno nemmeno di ulteriori spiegazioni, vorrei ricordare che abbiamo già risposto ad interrogazioni simili come la recente IRA 218 del 2024”.

“L’assessore Piana c’aveva messo la faccia – letteralmente – sui manifesti di promozione dei bandi PSR – peraltro usando 9mila euro di fondi pubblici – ma la manovra non ha funzionato, visto che siamo l’ultima regione d’Italia per risposta ai bandi del Piano di Sviluppo Rurale – la replica di Garibaldi -. Non penso sia dovuto alla faccia dell’assessore come testimonial, ma più generalmente al fatto che come assessore, Piana, non è riuscito a costruire una struttura in grado di gestire i bandi al meglio. Non servono le foto e le campagne, serve personale negli uffici dell’Assessorato e una gestione politica in grado di rispondere e di non rendere la Liguria il fanalino di coda nella gestione dei bandi del PSR. Da quando la destra gestisce i fondi per l’agricoltura, la costante è la stessa: sempre ultimi e sempre in ritardo. L’ennesima prova dell’incapacità politica della Lega e della destra ligure”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com