Caos parcheggi a Marinella, Pd: “Ponzanelli faccia ricorso a strumenti contingibili e urgenti”

“Quello che avevamo previsto si sta tristemente verificando” così il Partito Democratico di Sarzana in seguito alle proteste sulla mancanza di parcheggi a Marinella e alle molte multe elevate soprattutto nel weekend. “Purtroppo – si legge in una nota – la scelta dell’amministrazione comunale di non governare e non regolare in alcun modo la situazione produce disagi e confusione. Troppo concentrata nello scaricabarile, la giunta Ponzanelli si trova oggi ad affrontare in corsa e senza polso un problema che ha ignorato per mesi, nonostante l’evidenza. Mesi, per non dire anni: le criticità sui parcheggi pubblici erano già chiare quando è stato approvato il piano spiagge dopo le osservazioni della Regione. In quel momento ci si poteva porre il problema, invece l’amministrazione ha girato la testa dall’altra parte”. Il Pd chiede inoltre se “Ci sono aree private che possono diventare aree di sosta libera e gratuita, o per lo meno a pedaggio calmierato? Il Sindaco faccia ricorso agli strumenti contingibili e urgenti che la legge mette a disposizione e ordini di garantire la libera fruibilità di queste aree nei momenti di maggiore afflusso, per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica, data l’insufficiente disponibilità di parcheggi. Rientra infatti negli ambiti di intervento del Sindaco la possibilità di intervenire a tutela della fruibilità e della qualità urbana. Così è stato fatto nel 2019 e prima ancora, così si deve tornare a fare in circostanze rese eccezionali dall’inconcludenza dell’amministrazione. Se questi gravi disagi vengono avvertiti a metà giugno e con un tempo incerto, si immagini che cosa potrà accadere nel pieno della stagione estiva. Contestualmente occorre rimettere mano a uno strumento pianificatorio approvato solo qualche anno fa ma rivelatosi fallimentare. Cittadini, operatori economici, turisti… attendono risposte chiare.”

