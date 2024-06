Chiavari: Giovanni Barrani sarà ordinato sacerdote a Roma; poi in missione

Dalla Fraternità di San Carlo

Cinque nuovi sacerdoti per la Fraternità san Carlo. Il 22 giugno a Roma saranno ordinati dal cardinal O’Malley assieme a tre nuovi diaconi. Andranno in missione in Colombia, Inghilterra, Italia, Taiwan. Sabato 22 giugno 2024, alle 15.00 nella basilica di San Paolo fuori le mura a Roma, il card. Sean Patrick O’Malley, Arcivescovo Metropolita di Boston, ordinerà cinque nuovi sacerdoti della Fraternità san Carlo: Giovanni Barrani, Ignazio Beghi, Joao Brito, Matteo Pagani e Martino Zavarise. Nella stessa celebrazione, saranno ordinati diaconi Tommaso Benzoni, Andrea La Piana e Simone Moretti.

